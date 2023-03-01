Диетолог рассказала о смертельно опасном яде в косточках от яблок Диетолог Соломатина: косточки от яблок содержат смертельно опасную синильную кислоту

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Косточки от яблок содержат смертельно опасный яд, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, синильная кислота способна спровоцировать остановку дыхания и смерть. При этом в косточках от яблок она содержится в микроскопических дозах, но употребление их в большом количестве может привести к негативным последствиям для организма, уточнила эксперт.

Синильная кислота — это яд. Она может вызвать даже летальный исход, остановку дыхания, в общем ничего хорошего, — пояснила Соломатина.

Диетолог рассказала, что некоторые люди пытаются восполнить дефицит йода с помощью косточек от яблок и начинают есть их в большом количестве. Эксперт призвала отказаться от такого способа восполнить дефицит этого микроэлемента в организме. Также врач отметила, что употребление небольшого количества косточек от яблок не способно навредить человеку.

Диетолог Наталья Круглова ранее рассказала, что при неправильной обработке банок для консервации маринованных овощей на продуктах может появится смертельно опасный ботулинический токсин. По ее словам, важно помнить о технологии заготовок и обязательно обрабатывать банки. Для этого перед консервацией важно промыть их и обработать кипятком.