Врач в Коммунарке умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8469acba-84bc-11ea-bcc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы назвал причину смерти врача, который лечил COVID-19. Мужчина умер от коронавируса.

Из-за вируса у него развилась тяжёлая двусторонняя пневмония, передаёт ТАСС.

Департамент здравоохранения выражает родным и близким врача, а также его коллегам глубокие соболезнования, — говорится в сообщении ведомства.

Как писал NEWS.ru, температура у мужчины поднялась 10 апреля. Тогда он самоизолировался, но 15 апреля появились новые симптомы COVID-19: тошнота, слабость и кашель.

В результате медик вызвал скорую помощь, врачи которой доставили его в госпиталь для ветеранов войн № 3, где он принимал больных с коронавирусом.

Спустя два дня его перевели в больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако врачам не удалось спасти Старинского.