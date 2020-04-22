Врач в Коммунарке умер от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы назвал причину смерти врача, который лечил COVID-19. Мужчина умер от коронавируса.
Из-за вируса у него развилась тяжёлая двусторонняя пневмония,
Департамент здравоохранения выражает родным и близким врача, а также его коллегам глубокие соболезнования, — говорится в сообщении ведомства.
Как писал NEWS.ru, температура у мужчины поднялась 10 апреля. Тогда он самоизолировался, но 15 апреля появились новые симптомы COVID-19: тошнота, слабость и кашель.
В результате медик вызвал скорую помощь, врачи которой доставили его в госпиталь для ветеранов войн № 3, где он принимал больных с коронавирусом.
Спустя два дня его перевели в больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако врачам не удалось спасти Старинского.
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