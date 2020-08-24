Врач усомнился в способности немцев найти яды в организме Навального

https://static.news.ru/photo/18146a5c-e653-11ea-9e52-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов усомнился, что немецкие врачи нашли остатки отравляющего вещества в крови Навального. Это невозможно сделать спустя пять суток, тем более, что блогеру вводили антидот.

Поэтому определить в организме пациента ингибиторы холинэстеразы, о чём объявили немецкие медики, это «из области фантастики», считает профессор. Сейчас Навального лечат атропином, пишет РИА Новости.

Атропин действительно является антидотом к веществам группы ингибиторов холинэстеразы. Но ставят его пациентам при введении трубки в трахею для искусственного дыхания. Молчанов добавил, что клинические признаки такого отравления очень яркие, ошибиться тут невозможно.

Немцы пока не называют конкретное вещество, которым якобы отравился Навальный и проводят дополнительные исследования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал отравление политика Алексея Навального. По его словам, случившееся выглядит как посягательство на жизнь оппозиционера.