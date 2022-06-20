Врач указала на признаки повышенного сахара в крови Врач Романенко: жажда и сухость во рту могут говорить о высоком уровне сахара в крови

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зуд и участившиеся воспалительные заболевания половых органов могут быть признаками повышенного сахара в крови, считает терапевт Татьяна Романенко. Она подчеркнула, что к таким симптомам также можно отнести частое мочеиспускание, жажду и сухость во рту, передает «Москва 24».

Нужно обратить внимание на зуд, регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Это очень часто связано с повышением уровня глюкозы в крови, — уточнила Романенко.

По ее словам, пациенты с сахарным диабетом часто страдают от общей усталости, слабости и астении. При этом осложнения этого заболевания проявляются в мышечных болях, онемении пальцев на руках и ногах и «бегании мурашек». В таком случае Романенко порекомендовала обратиться к врачу и сдать анализ крови, он поможет определить уровень сахара в крови и подобрать необходимые лекарства.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила: чтобы избавиться от сильной тяги к сладкому, можно заменить любимые продукты с высоким содержанием сахара на горький шоколад или рассасывать лакомства как таблетку. При этом она подчеркнула, что диетологи не запрещают есть сладкое даже худеющим людям.