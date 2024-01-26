Врач указала на опасность курения вейпов для крови, печени и кожи Врач Аппалуп: отравленная вейпами печень плохо влияет на свертываемость крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесконтрольное курение вейпов может привести к проблемам со свертываемостью крови, рассказала в беседе с «Радио 1» главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп. По ее словам, глицерин, содержащийся в курительной жидкости, отравляет клетки печени и сосуды.

Вейп отравляет клетки печени и сосудов таким образом, что снижается потенциал свертывания крови. Бывали случаи, когда человек покурил побольше вейпа вечером, а утром у него по всему лицу и телу сыпь, которая связана со снижением факторов свертывания, — пояснила специалист.

Она также подчеркнула, что низкая свертываемость крови может увеличить риск фатальных последствий при несчастных случаях, авариях или ранениях.

В свою очередь, врач — терапевт-токсиколог Алексей Водовозов признал, что опасность, которую представляет курение вейпов, исследована специалистами не до конца. При этом медик подчеркнул, что использование электронных средств для потребления никотина является «опасным экспериментом на себе» в связи с высокой ингаляционной токсичностью, так как в вейпах, помимо никотина, содержится масса других вредных веществ.

Ранее в подмосковном Электрогорске скончалась 16-летняя школьница, после того как покурила электронную сигарету. Отец девятиклассницы услышал ночью странные звуки из ее комнаты, а когда пришел, то увидел, как дочь дергалась на кровати.