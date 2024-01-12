Врач указал на неожиданную пользу ортопедических стелек Врач Сажников: ношение ортопедических стелек помогает пациентам с артритом

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Ортопедические стельки, применяющиеся для профилактики плоскостопия, также способствуют уменьшению боли при артрите коленного сустава, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-ортопед Олег Сажников. По его словам, еще одним полезным свойством этой детали обуви является снижение риска спортивных травм.

Есть несколько небольших исследований, которые <...> предоставили доказательства в пользу ношения стелек при некоторых заболеваниях, — пояснил Сажников.

Он уточнил, что ортопедические стельки благодаря наличию супинатора, поддерживающего стопу, облегчают состояние пациентов с остеоартритом коленного сустава и вальгусной деформацией колен, когда суставы смещены внутрь, придавая ногам вид буквы Х. Участники исследования, использовавшие ортопедические стельки, испытывали меньшую боль и демонстрировали лучшую подвижность по сравнению с теми, кто не использовал их.

Кроме того, как рассказал специалист, применение ортопедических стелек, внешних фиксаторов суставов и комплексных программ тренировок помогает снизить спортивный травматизм.

Ранее врач Елена Малышева назвала инъекции плазмы эффективным средством для быстрого избавления от боли в коленях. По ее словам, такие инъекции помогают не только снять воспаление, но и восстановить поврежденные хрящи за счет активной работы компонентов плазмы крови.