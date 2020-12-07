Врач: треть переболевших имеют серьёзные последствия COVID-19

https://static.news.ru/photo/e86efcf6-3902-11eb-b899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка трети пациентов, переболевших коронавирусом, столкнулись с тяжёлыми последствиями — хронической слабостью, «туманом в голове», психическими расстройствами, одышкой и другими, заявил генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти.

По словам итальянского специалиста, серьёзные и требующие реабилитации последствия COVID-19 есть у большинства пациентов, которые болели в тяжёлой форме. У них было тяжёлое поражение дыхательной системы, а в больнице их подвергали серьёзной терапии, вплоть до интубации, передаёт РИА Новости.

Те пациенты, кто болел в лёгкой форме, жалуются на слабость и психологические проблемы, добавил Скотти.

Постепенно мы узнаём о влиянии вируса не только на лёгкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами, — отметил он.

Врачам ещё только предстоит выяснить, насколько возросла доля инфарктов, инсультов и болезней внутренних органов, считает Скотти.

Одна из переболевших жительниц Италии и основательница сообщества «Победившие COVID» Морена Коломби рассказала, что переболела коронавирусом ещё весной, однако до сих пор чувствует хроническую усталость, «туман в голове», боли в мышцах и другие симптомы.

«Самым серьёзным становится хроническая усталость, когда все движения становятся настолько тяжёлыми, что кажется, что на тебе огромный вес цемента», — призналась женщина.

Как сообщал NEWS.ru ранее, неврологи рассказали о росте жалоб среди переболевших COVID-19 в России на проблемы с памятью, потерю ориентации во времени и пространстве, когнитивные расстройства. Такие симптомы после коронавируса они объяснили характером повреждений, которые инфекция наносит внутренним органам.