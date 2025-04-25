Врач-терапевт Звонков назвал главные симптомы холеры Врач Звонков: основные симптомы холеры — это диарея и рези в животе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основными симптомами холеры являются сильнейшая диарея и невыносимые рези в животе, рассказал NEWS.ru врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков. По его словам, эта «болезнь грязных рук» передается очень легко: достаточно, чтобы всего несколько микробов попали в желудочно-кишечный тракт. Там они начинают очень быстро размножаться, уточнил он.

При холере у человека сильнейший понос. Он чувствует невыносимые рези в животе. Это болезнь грязных рук, распространяется она очень легко. Достаточно, чтобы всего несколько бактерий попали в желудочно-кишечный тракт и начали агрессивно размножаться, — рассказал Андрей Звонков.

По его словам, холера — очень опасное заболевание, так как сильнейшая диарея вызывает обезвоживание, которое может быстро привести к смерти. Звонков отметил, что при этом заболевании необходимы грамотные карантинные мероприятия.

Ранее стало известно, что подмосковные медики обнаружили холеру у одного из местных жителей. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что мужчина недавно посещал Индию. По данным ведомства, зараженный контактировал с 321 человеком из 33 регионов страны. Все находятся в настоящее время под медицинским наблюдением. Предварительно, ни у кого симптомов заболевания нет.