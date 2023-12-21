Врач связала злоупотребление майонезом с преждевременным старением Терапевт Лепилова: злоупотребление майонезом чревато ранним старением

Регулярное злоупотребление майонезом становится причиной хронических воспалительных процессов в организме, а также преждевременного старения, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-терапевт Полина Лепилова. По ее словам, негативное воздействие этого соуса на здоровье происходит из-за присутствия в его составе большого количества подсолнечного масла, яичных желтков, горчицы, уксуса, а также соли и сахара.

Как объяснила эксперт, растительное масло содержит вредные арахидоновую и линолевую жирные кислоты, или омега-6. При чрезмерном употреблении они могут привести к воспалительным процессам.

Таким образом, если не контролировать количество потребления майонеза, это может привести к раннему старению и развитию многих сердечно-сосудистых заболеваний, — подчеркнула медик.

Насыщенные жиры, содержащиеся в яичных желтках, по словам терапевта, при употреблении в большом количестве способствуют повышению уровня «плохого» холестерина в крови и развитию атеросклероза. Кроме того, сахар и соль в майонезе «помогают» набрать лишний вес. Однако умеренное употребление этого соуса позволит оставить его в рационе.

Пару раз в месяц можно позволить себе сделать вкусный салат с майонезной заправкой — примерно двух-трех столовых ложек будет достаточно для блюда объемом 500 мл, — посоветовала Лепилова.

Ранее шеф-повар Артем Сипугин рассказал о диетической альтернативе салату оливье. По его словам, для приготовления легкого варианта классической закуски для худеющих потребуется добавить сельдерей и свежую зелень, а также заменить майонез на специальную заправку с греческим йогуртом в составе.