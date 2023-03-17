Врач связал рост числа больных раком с эпидемией коронавируса Диетолог Ковальков: из-за влияния COVID-19 на клетки человека выросло число больных раком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После начала эпидемии коронавируса число пациентов со злокачественными новообразованиями выросло в несколько раз, заявил в подкасте NEWS.ru доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков. По его словам, вирус серьезно поменял геномный состав клеток тех, кто его перенес, что в последствии и могло стать причиной развития онкологической патологии.

После [эпидемии] ковида количество больных увеличилась в несколько раз. Вирус входит в клетку и меняет ее геном. Значит, какие-то клетки он убивает, создает там много вирусов, и они выходят на свободу. <...> А часть клеток он не может уничтожить, но он меняет их генотип, получаются атипичные клетки, как раз онкологические клетки. С какими-то клетками справляется иммунная система, с какими-то не успевает, так как таких клеток становится очень много. Я вижу, что таких больных сейчас у нас 3-4 миллиона, которые заболевают злокачественной онкологией, — заявил медик.

При этом врач отметил, что не владеет точной статистикой, поскольку она остается закрытой, но, по его словам, в год от рака в России умирают примерно 280 – 300 тысяч человек.

Ковальков пояснял, что раковые клетки есть каждого человек. В день в одном организме их откладывается более 10 тысяч, но нормальный иммунитет эти клетки уничтожает. В случае сбоя в защитной системе организма клетки могут начать разрастаться. Питание при этом может сказаться уже на начавшемся патологическом процессе. Поэтому доктор посоветовал онкопациентам не питаться молочными продуктами, поскольку они могут способствовать росту опухолей, связанных с мышечными тканями.