Врач сравнила вред от дыхания через рот с курением Врач Пушкина: дыхание ртом может вызвать ожирение и проблемы с сосудами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дыхание через рот наносит не меньший вред здоровью, чем курение, оно не физиологично для организма, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач, миофункциональный ортодонт Ксения Пушкина. Среди возможных последствий ротового дыхания врач назвала неправильный прикус, хроническую заложенность носа, храп, лишний вес сутулость и проблемы с сосудами. Кроме того, ротовое дыхание лишает человека естественной защиты от микробов — монооксида азота, благодаря которому носовые пазухи работают гораздо эффективнее любой медицинской маски.

Ротовое дыхание вреднее, чем курение. <...> Дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом, — подчеркнула врач.

Пушкина также рассказала, что ротовое дыхание является причиной возникновения тонзиллитов и проблем с аденоидами и миндалинами. В отличие от носа, в полости рта нет «фильтров» для очистки поступающего загрязненного воздуха, который напрямую попадает на глоточные и небные миндалины, и они начинают увеличиваться в размерах.

Загрязнение застаивается, воспаление нарастает, а дыхание затрудняется еще больше. Еще один парадоксальный факт — чем больше вы дышите ртом, тем сильнее «закладывает» нос. В конечном счете, возможна ситуация, когда вы просто не можете жить без сосудосуживающих капель для носа, — предупредила специалист.

Дыхание ртом и заложенность носа ведут к усилению храпа и возникновению ночного апноэ, продолжила эксперт. В результате сосуды и мозг испытывают дефицит кислорода, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нарушаются фазы сна, и человек просыпается абсолютно разбитым.

Ранее врач-оториноларинголог Дмитрий Шубин рассказал, что правильное дыхание в морозную погоду сохранит здоровье горла и легких. По его словам, вдыхаемый воздух должен быть максимально теплым, поэтому необходимо дышать носом, а если он заложен, то лучше всего делать это через губы, вытянутые в трубочку.