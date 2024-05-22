Врач заявил о замалчивании смертей после операций общей хирургии Врач Алексанян: процент осложнений в пластической и общей хирургии одинаковый

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Процент летальных осложнений, возникающих во время пластических операций, ничуть не выше, чем в общей хирургии, сообщил NEWS.ru доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян. При этом, по его словам, об осложнениях после операций общей хирургии говорят редко. Что же касается клиник пластической хирургии как в Москве, так и в других регионах России, то к ним сейчас предъявляется множество жестких требований.

Например, тромбоз невозможно прогнозировать. В той же травматологии встречается огромное количество подобных осложнений, просто об этом мало говорят. Пластические операции и все, что с ними связано, всегда привлекают повышенное внимание. Просто когда человек погибает после операции по удалению аппендицита, то все разводят руками — мол, несчастный случай, такое случается, — сказал Тигран Алексанян.

Ранее в Москве женщина умерла после пластической операции в одной из частных клиник. По предварительным данным, на следующий день после абдоминопластики живота 40-летняя пациентка почувствовала себя плохо и через некоторое время скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть).