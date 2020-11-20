Врач спрогнозировал, сколько ещё будет расти заболеваемость коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bf2c33f6-2b86-11eb-a118-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Заболеваемость коронавирусом в России будет расти ещё в течение месяца. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам доктора, «это логично», так как для заражения требуется определённая вирусная нагрузка. Этому способствует отсутствие проветренных помещений, потому что зимой холодно и люди боятся простыть, приводит слова специалиста ТАСС.

Это всё будет способствовать большей скученности вируса, — резюмировал Тимаков.

Врач уже давал подобный прогноз месяц назад. Евгений Тимаков говорил о том, что рост заболеваемости будет продолжаться до 20–22 тыс. заболевших в сутки. Пик заболеваемости на тот момент врач прогнозировал «не раньше, чем через месяц».

Ранее NEWS.ru сообщал, что суточный показатель заболеваемости COVID-19 в России с начала октября вырос в 2,5 раза. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.