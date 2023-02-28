Врач сообщил об опасности спорта для людей с лишним весом Врач Антонов: занятия спортом грозят людям с лишним весом болезнями сердца

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Людям с лишним весом при занятиях спортом грозят болезни сердца, рассказал «Газете.Ru» врач Кирилл Антонов. Также людям с ожирением труднее регулировать температуру своего тела, из-за чего при физических нагрузках у них возрастает риск теплового истощения и обезвоживания, уточнил эксперт. По его словам, некоторые виды спорта при избыточном весе угрожают травмами суставов.

При активных занятиях спортом людям с лишним весом в первую очередь грозят болезни сердца <...> Сильные нагрузки вызывают временный скачок артериального давления. Это опасно для людей с ожирением и проблемами с сердцем, – сообщил Антонов.

Врач объяснил, что бег трусцой создает нагрузку на колени, тогда как из-за лишнего веса давление на суставы увеличивается само по себе. Людям с ожирением следует избегать такого вида физической активности и обратить внимание на водную аэробику или плавание, посоветовал эксперт.

Нутрициолог Дарья Русакова ранее рассказала, что лишний вес может спровоцировать развитие сахарного диабета и нарушение в работе опорно-двигательного аппарата. Она добавила, что кости с возрастом и так теряют свою прочность, возникает остеопороз, а лишняя масса тела еще сильнее изнашивает все системы организма.