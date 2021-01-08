Врач сообщил о возможном росте заражаемости COVID после праздников

https://static.news.ru/photo/b49414f4-5327-11eb-aec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После новогодних праздников уровень заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа может вырасти. Таким мнением с журналистами поделился педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

По последней информации, число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последние сутки увеличилось более чем на 799 тысяч. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 87,58 млн. В России с начала распространения инфекции коронавирусом заразились 3 401 954 человека.

Как отметил Тимаков, после праздников уровень заболеваемости будет расти как в Москве, так и по всей стране.

Также рост заболеваемости будет и в курортных городах, потому что люди не только оттуда увезли инфекцию, но и привезли её туда. Но так как часть населения уже сформировала свой определённый иммунитет, то рост заболеваемости, надеюсь, будет не такой большой, взрывной, — заметил инфекционист в эфире телеканала «Москва 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, данных о переходе COVID-19 в хроническую форму недостаточно. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее нидерландские и бельгийские учёные пришли к выводу, что COVID-19 может трансформироваться в хроническое заболевание. Они заявили, что вирус может давать осложнения даже через несколько недель или месяцев после болезни.