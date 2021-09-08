Врач сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Жизням людей, которые пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ногинске, ничего не угрожает. Состояние всех пациентов стабильное, они находятся под наблюдением лечащих врачей. Об этом «Радио 1» сообщил заместитель главного врача по лечебной работе Ногинской центральной районной больницы Андрей Колесов.

Как рассказали в больнице, все госпитализированные находятся в разном состоянии. Так, в хирургический стационар Ногинской ЦРБ были доставлены семь человек, в том числе две девочки 5 и 10 лет. У детей обнаружены лёгкие повреждения — ушибы и ссадины. У их мамы — ушиб правого коленного сустава. Отец девочек при взрыве получил сотрясение головного мозга, в настоящее время он находится в отделении нейрохирургии.

По словам Колесова, в больницу также доставлена 43-летняя женщина с сотрясением головного мозга и переломом костей носа. Ещё один пациент, 64-летний мужчина, госпитализирован в отделение реанимации с переломом бедра, плеча и сотрясением головного мозга. У пострадавшего также диагностирован травматический шок первой степени. Его планируется эвакуировать в столичный госпиталь Вишневского.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошёл в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья. Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир. По данным Следственного комитета РФ, погибли два человека: мужчина и женщина.