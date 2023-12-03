Врач сообщил, что есть только две попытки спасти поджелудочную Гепатолог Вялов: смена образа жизни может остановить болезни поджелудочной

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Проблемы с поджелудочной железой можно решить только двумя путями: сменить образ жизни или обратиться за помощью к хирургам, заявил в Telegram-канале гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов. По словам эксперта, халатно относится к данному органу нельзя, поскольку от его здоровья напрямую зависит жизнь человека.

Если поджелудочная дает о себе знать, у вас есть всего две попытки, чтобы остановить опасную болезнь. Первая — у вас дома, с помощью изменения образа жизни и препаратов. Вторая — в стационаре, с помощью хирургов, — сообщил врач.

Вялов объяснил, что главными причинами возникновения серьезных проблем с поджелудочной является чрезмерное употребление спиртного, а также плохая работа желчевыводящей системы. Еще одним фактором может быть злоупотребление жирной пищей, уточнил врач.

Ранее Вялов рассказал, что боль в области спины может указывать на серьезные проблемы с поджелудочной железой. По его словам, у пациентов появляется опоясывающая боль, когда разрушение органа идет быстрыми темпами и не поддается лечению. В результате нарушения работы органа может развиться острый панкреатит, добавил врач. Это очень опасное заболевание, когда клетки поджелудочной железы отмирают и разрушаются.