Врач: сон на правом боку не дает человеку хорошо отдохнуть Врач Котенков: сон на правом боку не дает человеку хорошо отдохнуть

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Согласно исследованиям британских ученых, сон на правом боку не дает человеку хорошо отдохнуть - после него люди встают разбитыми и весь день клюют носом, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Михаил Котенков. По его словам, сон на левом боку получается более крепким. При этом засыпать легче именно на правой стороне, так как у большинства людей она более развита и разработана, а потому в меньшей степени подвержена спазмам и зажимам, отметил эксперт.

По мнению британских ученых, авторов исследования о сне, спать на правом боку — не лучший вариант. После опросов и экспериментов выяснилось, что такое положение не дает человеку хорошо отдохнуть. Но при этом засыпать легче именно так, — рассказал Котенков.

Врач добавил, что людям, которые не имеют проблем с дыханием и не страдают апноэ (частичным или полным прекращением дыхания во сне), лучше всего спать на спине — именно это положение является оптимальным. При этом положение на животе он назвал худшим для сна.

Невролог Ирина Завалко ранее заявила, что улучшить качество сна может грелка. Согласно исследованиям, сон улучшается, если ноги остаются в тепле в течение всей ночи. Она отметила, что современные электрические грелки в отличие от водоналивных сохраняют тепло длительное время и не остывают за ночь, поэтому, используя их, можно повысить качество сна. Помимо того, грелки могут быть полезны для людей, которым может быть трудно заснуть из-за замерзших конечностей.