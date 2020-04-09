Врач скорой с коронавирусом находится в крайне тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/cf4c63c6-7a7b-11ea-9fb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация Владимирской области сообщила о состоянии врача скорой помощи из города Петушки. Состояние 59-летней женщины медики оценивают как крайне тяжёлое.

В настоящий момент она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, передаёт ТАСС. Это самый тяжёлый случай COVID-19 из 38 зафиксированных в регионе.

У многих пациентов удовлетворительное состояние здоровья, у некоторых уже нет клинических проявлений заболевания. Самый пожилой инфицированный области родился в 1933 году и находится в больнице в Муроме.

Ранее NEWS.ru писал, что заражение коронавирусом подтвердилось у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Москве диакона Дмитрия Сазонова. Кроме того, COVID-19 подозревают у двоих священнослужителей из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.