https://static.news.ru/photo/c25db736-6db1-11ea-965a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Врач скорой помощи в Петербурге рассказал, зачем городу понадобились 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. По его словам, закупка оборудования продиктована новыми условиями. На фоне эпидемии коронавируса возросла необходимость в технике, которая может справиться с тяжелейшими последствиями инфекции.

Действительно сейчас востребованы аппараты искусственной вентиляции лёгких, потому что одно из тяжелейших осложнений коронавируса — острая дыхательная недостаточность. Люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей страдают в первую очередь при заражении, — пояснил он в интервью изданию «Невские новости».

Новые аппараты получит Боткинская больница, Городская станция скорой медицинский помощи, городские взрослые и детские стационары. Общая сумма закупки составит 500 млрд рублей.

По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки заболел 71 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, в медицинском центре в Коммунарке, куда привозят граждан с подозрением на коронавирус, скончалась 69-летняя женщина. Она была госпитализирована в реанимацию ещё 19 марта. Известно, что погибшую звали Зинаида М. Её дочь недавно вернулась из отпуска в Португалии.