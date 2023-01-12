Врач: ситуация с «кракеном» в России находится под контролем Врач Осипов: ситуация с «кракеном» в России находится под контролем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новый подвид штамма «омикрон» под названием «кракен» не представляет серьёзной угрозы для россиян, потому что ситуация с COVID-19 находится под контролем, рассказал «Радио 1» врач Андрей Осипов, комментируя новость о первом заражении новым штаммом коронавируса в России. Эксперт отметил, что за два года в стране научились эффективно диагностировать и лечить инфекцию. Он добавил, что распространение «кракена» также будет сдерживаться из-за закрытых границ с Европой.

Ситуация под контролем, потому что мы за два года научились диагностировать, научились лечить новую коронавирусную инфекцию «COVID-19». Сейчас она поддается лечению обычными противовирусными препаратами, — пояснил Осипов.

Врач рассказал, что «кракен» не отличается высокой тяжестью течения болезни. Он подчеркнул, что с текущим уровнем заражаемости коронавирусом без проблем справляются амбулаторные службы, так как у россиян уже выработался коллективный иммунитет — в том числе из-за вакцинации. Эксперт уточнил, что прививание поможет перенести заражение новым штаммом COVID-19 легко и без последствий для организма.

Иммунолог Николай Крючков ранее рассказал, что новый подвариант «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции XBB.1.5, который получил название «кракен», оказался заразнее предыдущих подвидов. При этом симптомы заболевания не изменились. На данный момент вирус активно развивается в США, в России новой мутации пока что зафиксировано не было.