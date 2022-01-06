Врач Роспотребнадзора назвала симптомы при заражении гриппом и COVID

Замдиректора по клинической работе МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова завила, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом выявить сложно без проведения лабораторных исследований. Она пояснила, что при гриппе симптомы проявляются уже через несколько часов, тогда как при COVID-19 признаки заболевания развиваются постепенно, сообщает РИА Новости.

Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно, — уточнила врач.

Если к признакам гриппа добавляются потеря обоняния и изменение вкусовых ощущений, то можно говорить о сочетанной инфекции. Если грипп «появился» в инкубационном периоде COVID-19, то симптомы могут возникнуть почти одновременно, отметила специалист.

Правильное лечение в такой ситуации может назначить только врач. Руженцова подчеркнула, что важно грамотно выполнять все рекомендации, в том числе учитывать время приёма лекарств и их дозировку. По её словам, применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия и работают против обоих вирусов. Отдельно лечить грипп не потребуется.

7 января общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 млн, сообщили в Университете Джонса Хопкинса. Жертвами COVID-19 стали 5 471 856 человек.