Врач развеяла популярный миф о жире на животе Диетолог Афинская: отказ от углеводов не поможет убрать жир в области живота

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Строгие ограничения, употребление только воды и прочие голодные диеты, а также полное исключение углеводов из рациона не помогут похудеть и убрать жир в области живота, рассказала в Telegram-канале диетолог Елизавета Афинская. По ее словам, организм, напротив, будет сопротивляться таким попыткам сбросить лишние килограммы.

Что не стоит делать: голодать на воде, сидеть на голодных диетах, слишком строго себя ограничивать (например, пытаться исключить все углеводы и так далее). Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот, приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес, возникнет сильная тяга к сладкому, а в итоге усилия окажутся напрасны, — указала она.

Для борьбы с висцеральным жиром (накапливается глубоко в брюшной полости вокруг органов пищеварения) специалист посоветовала увеличить количество продуктов с низкой энергетической плотностью, таких как зелень, огурцы, помидоры, кабачки и ягоды. Кроме того, по ее словам, следует отказаться от частого употребления напитков с добавленным сахаром, в частности от различных лимонадов и колы. Также эксперт рекомендовала больше двигаться, добавить прогулки и спорт, высыпаться и работать со стрессом.

Ранее фитнес-тренер Леон Болмеер рассказал о пяти упражнениях для сжигания жира на животе, которые необходимо выполнять два-три раза в неделю. Чтобы сформировать подтянутый пресс, он посоветовал выполнять три подхода по 10–15 повторов. По его словам, планка с постукиваниями по плечам — обязательная часть тренировки. Также следует выполнять упражнения под названием «Мертвый клоп», «Велосипед», буква «С» и «Альпинист».