Врач развеяла мифы о популярных способах справиться с похмельем Врач Мельникова: маринованные огурцы не помогут при похмелье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убеждение, что маринованные огурцы помогут справиться с похмельем, не более чем миф, заявила врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что при этом соленые огурцы могут положительно повлиять на состояние. Она призвала не путать рассол с маринадом.

Соленые огурцы — хорошо, маринованные — нет. Не пейте маринад вместо рассола. Потому что в маринаде содержится уксус, который тормозит работу печени по переработке вредных продуктов распада алкоголя, — пояснил врач.

Также важно отказаться от привычки опохмеляться. При повторном употреблении алкоголя могут возникнуть тошнота и головные боли. Кроме того, повышаются риски развития зависимости. Мельникова отметила, что не надо пытаться бороться с тошнотой. Лучше пить больше воды и вызвать рвоту. От противорвотных лекарственных средств следует отказаться: они приводят к нарушениям сердечного ритма.

Диетолог Кара Шоу ранее посоветовала при похмелье включить в рацион пищу, которая повысит уровень сахара в крови и поможет восстановиться печени. По ее словам, эффективно восстановиться поможет следующий завтрак: три яйца, половина стакана грибов, половина авокадо, кусок сыра фета, горсть жареных помидоров и капля оливкового масла.