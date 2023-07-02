Врач развеяла популярные мифы о герпесе Врач Малиновская заявила, что вирус герпеса не может передаться бытовым путем

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Вирус герпеса не передается бытовым путем, заявила «Мосленте» врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская. Она отметила, что чаще всего им заражаются через поцелуи, секс или воздушно-капельным путем. Не передается он через общую посуду, полотенца или ободок унитаза.

Распространено мнение, что вирус герпеса чаще всего передается бытовым путем, однако это не так. Основной путь его передачи — контактный, заразиться им можно при поцелуях или сексе. Можно передать вирус и воздушно-капельным путем при наличии вирусных частиц в слюне, — сказала доктор.

Она пдобавила, что чаще всего люди заражаются герпесом еще в детстве. Заражение герпесом I типа сопровождается стоматитами, язвочками на губах, хотя могут страдать и другие органы. Вирус герпеса II типа провоцирует высыпания на половых органах, но его проявления встречаются и на других частях тела.

Полностью избавиться от болезни пока невозможно, но для лечения используются противовирусные препараты и средства для снятия температуры и боли.

Ранее инфекционист Татьяна Когут советовала не целоваться в период обострения герпеса. В этом случае заболевание может передаться партнеру.