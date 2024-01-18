Врач развеяла миф о пользе пакетированных соков Врач Толмасова: в пакетированных соках отсутствуют витамины

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Убеждение, что пакетированные соки полезны для здоровья, не более чем миф, рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что в таких напитках отсутствуют витамины. Она напомнила, что магазинные соки могут храниться месяцами: для этого они проходят длительную подготовку, во время которой все витамины уничтожаются.

В пакетированных соках отсутствуют витамины. Они могут храниться много месяцев. Это огромное преимущество для производителя, но не для нас. Высокая температура, используемая при подготовке соков к столь длительному хранению, уничтожает в них все витамины, — пояснила врач.

Производители часто используют для соков фрукты низкого качества. В состав также входят химические вещества, которые нужны для удаления неприятных запахов и поддержания вкуса, большое количество сахара или искусственные ароматизаторы. Злоупотребление такими напитками может привести к проблемам с репродуктивной системой и пищеварительным трактом, набору веса и диабету. Толмасова уточнила, что при изготовлении соков, которые, по словам производителей не содержат консервантов, удаляется кислород. Это ухудшает качество используемых фруктов и овощей.

Врач Екатерина Курбатова ранее посоветовала, что зимой следует включить в рацион ягодные морсы. Специалист подчеркнула, что напитки на основе клюквы, облепихи и калины содержат витамины и микроэлементы.