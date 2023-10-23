Врач развеяла миф о пользе фейсфитнеса в борьбе с морщинами Врач Шаго: фейсфитнес может привести к углублению морщин

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Вопреки распространенному мнению среди женщин о пользе фейсфитнеса в борьбе с морщинами, данная методика может навредить состоянию кожи, углубить морщины, усугубить опущение углов рта или овала лица, развеяла миф врач-дерматовенеролог Ольга Шаго. В беседе с «МК в Питере» специалист подчеркнула, что во время таких занятий человек на самом деле не может контролировать, как движутся мышцы из-за из строения.

Во время занятий фейсфитнесом человек не может контролировать все мышцы на лице. Все они, из-за особенностей строения, лежат друг на друге с разными векторами движения: одна «идет» вверх при ­каких-то мимических движениях, а другая — вниз, — пояснила врач.

По словам Шаго, у людей разные типы строения лица, процесс старения также различен. В связи с этим подход к избавлению от морщин должен быть индивидуальным и включать в себя те методики, которые будут действенными для конкретного пациента. Врач уточнила, что у тех, кто предлагает услуги фейсфитнеса, зачастую нет даже среднего медицинского образования.

Косметолог Яна Карамышева ранее посоветовала изменить поход к уходу за кожей в осенний и зимний период. По ее словам, стоит уделить больше внимания процедурам, направленным на увлажнение. Кроме того, можно заняться лечением акне и делать пилинги.