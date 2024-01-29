Врач развеял распространенные мифы о переломах Врач Абдувосидов: при переломе конечность может оставаться подвижной

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Распространенное мнение о том, что если человек может двигать пострадавшей конечностью, то у него нет перелома, является мифом, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» заведующий кафедрой морфологии человека Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов. По его словам, многое зависит от типа перелома и его локализации.

Существуют полные и неполные переломы, в свою очередь полные переломы делятся на переломы без смещения и со смещением костных отломков. <...> При неполных переломах или переломах без смещения костных отломков движения могут сохраняться, но при этом будут сопровождаться болезненностью, — пояснил специалист.

Также, по его словам, подвижность травмированной конечности зависит от локализации перелома. При краевых переломах, когда отломлен небольшой участок края кости, движения могут сохраняться, но будут болезненными.

Еще одним мифом врач назвал мнение о том, что при переломе возникает очень сильная боль. На самом деле степень болевых ощущений также зависит от типа и локализации перелома. При неполных переломах и переломах без смещения костных отломков степень болевых ощущений ниже.

Ранее специалисты Кумертауской больницы в Башкирии, зацементировали сломанный позвоночник женщине, упавшей с двухметровой высоты. Костный цемент использовался из-за наличия у пациентки диффузного остеопороза. Оно характеризуется нарушением плотности костной ткани.