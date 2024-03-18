Врач развеял популярный миф об ЭКО Онколог Пылев: ЭКО само по себе не вызывает рак

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Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) сама по себе не вызывает онкологических заболеваний, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-онколог Андрей Пылев. Однако эксперт посоветовал перед ее началом пройти диагностику, которая поможет выявить уже имеющиеся недуги.

ЭКО само по себе рак не вызывает. Уже давным-давно надо поставить точку в этом вопросе. <...> Надо понимать, что если у пациента есть какое-то онкологическое заболевание, о котором он не знает, теоретически, на какой-нибудь ранней стадии, то ЭКО может послужить неким фактором более быстрого прогрессирования этого заболевания, — сказал он.

По словам медика, обязательной составляющей начальной подготовки к ЭКО является общий чекап организма. Анализы и исследования помогают убедиться, что с пациентом все в порядке, заключил эксперт.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что последствием процедуры экстракорпорального оплодотворения для здоровья женщин может стать синдром гиперстимуляции яичников. При этом, по ее словам, сегодня существуют средства, позволяющие этого избежать.