Врач развеял миф о пользе ушных свечей Отоларинголог Лесков: ушные свечи крайне опасны при среднем отите

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Подожженную ушную свечу можно использовать для избавления от серных пробок, однако если она застрянет, то вытащить ее будет крайне трудно, рассказал NEWS.ru врач-отоларинголог Иван Лесков. По его словам, в остальном данные свечи практически не приносят пользы, более того, они крайне опасны при среднем отите. Для извлечения застрявшей свечи все больше врачей используют не промывание шприцом, а электроотсос.

Врачу крайне трудно извлечь застрявшую свечу. Методом промывания это сделать практически невозможно. Сейчас для извлечения неудачно поставленных свечек и удаления серных пробок все больше врачей используют электроотсос. Если пробку предварительно размельчить, ее можно удалить одним движением, причем с минимальным дискомфортом для пациента. Промывание — это длительная процедура, и иногда она чревата тяжёлыми осложнениями, — объяснил Лесков.

Он напомнил, что при использовании ушной свечи повышается риск получить ожог ушной раковины, поэтому по времени их держат совсем недолго.

Ранее оториноларинголог Игорь Маневич рассказал, что наиболее опасными для здоровья наушниками являются внутриканальные. Они вредят слуху, так как направляют звук непосредственно на барабанную перепонку, что приводит к повреждению слухового нерва.