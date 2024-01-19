Врач развела миф о связи узких джинсов и бесплодия Врач Филева: ношение узких джинсов не может привести к бесплодию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мнение, что ношение узких джинсов может привести к бесплодию, не более чем миф, заявила врач Александра Филева. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что медицинских доказательств данная теория не имеет. По ее словам, узкие джинсы нужно носить круглосуточно, чтобы заработать бесплодие.

Страшилки о том, что скинни могут стать причиной бесплодия, медицинских доказательств не имеют: чтобы такое произошло, носить утягивающие брюки нужно круглосуточно, не снимая их ни на секунду, — пояснила врач.

При этом, если носить узкие брюки слишком часто, можно столкнуться с нарушением кровообращения в области малого таза и нижних конечностей. Из-за этого могут возникнуть боль, онемение и дискомфорт в ногах, покалывание в икроножных мышцах и в области бедер. Врач уточнила, что тесные брюки могут спровоцировать обострение молочницы у женщин и ухудшить качество семенной жидкости у мужчин из-за повышения температуры в области паха. Кроме того, любовь к скинни чревата нарушением работы пищеварительной системы и возникновением изжоги. Филева посоветовала отдавать предпочтение более широким моделям брюк из натуральных тканей.

Акушер-гинеколог Анна Марченко ранее рассказала, что женщинам не следует носить капроновые колготки зимой, так как синтетика не защищает от холода. По ее словам, компрессионный эффект также может стать причиной переохлаждения с возникновением цистита.