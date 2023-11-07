Врач развеяла мифы о популярных народных методах лечения простуды Врач Стольная: растирание спиртом и горчичники неэффективны в лечении простуды

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Растирание спиртом и применение горчичников не помогают в лечении простудных заболеваний, рассказала «Известиям» терапевт Анастасия Стольная. По ее словам, эти методы народной медицины могут нанести вред заболевшему человеку.

Горчичный порошок — это растительный препарат, содержащий аллилизотиоцианат. Ощущение тепла и жжения достигается благодаря химической реакции и локальному усилению кровоснабжения. Результатом этого может стать химический ожог или аллергическая реакция даже через несколько часов, — предупредила доктор.

Такой же неприятный эффект может вызвать растирание спиртом или уксусом, уточнила Стольная. Что касается обертывания пациента влажной прохладной тканью, то результативность этого способа не доказана, резюмировала врач.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, как можно уберечься от простудных заболеваний в осенний период. Он отметил, что следует избегать переохлаждений и сквозняков. Кроме того, важно не забывать об увлажнении воздуха: влажность должна составлять от 40% до 70%. Иммунолог посоветовал контролировать влажность воздуха в помещении при помощи специальных приборов.