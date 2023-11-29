Врач рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть за один присест Диетолог Зинченко: в одном бутерброде с икрой нет ничего «криминального»

Фото: NEWS.ru

Для тех, кто следит за калорийностью пищи, в одном бутерброде с красной икрой нет ничего «криминального», заявила в беседе с aif.ru член Национального общества диетологов Юлия Зинченко. Она добавила, что вреда фигуре не нанесут и два, и даже три бутерброда с икрой, но лишь при условии, что остальные блюда будут менее калорийными.

Врач отметила, что энергетическая ценность среднего бутерброда с икрой, состоящего из 20 г багета, 12 г сливочного масла и 15 г икры, составляет 180 ккал, он будет содержать 10,4 г углеводов, 12,6 г жиров и 6,7 г белков. Между тем, по словам диетолога, если человек планирует попробовать много разных блюд, то ему придется обойтись одним бутербродом с икрой, причем, возможно, даже без масла.

По словам эксперта, главным требованием к красной икре является обязательная свежесть этого продукта. Это обеспечит его высокие вкусовые качества.

Ранее в продукции трех производителей красной икры на Сахалине были найдены живые личинки паразитов рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. В региональном управлении Россельхознадзора при этом заверили, что продукт в продажу не поступил, поскольку сырье для расфасовки было изъято на этапе ветеринарно-санитарной экспертизы.