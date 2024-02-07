Врач рассказала, симптомами каких болезней является жир на животе Врач Картаева: жир на животе связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний

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Абдоминальное ожирение, при котором жировые отложения происходят преимущественно в области живота, может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, гастроэнтеролог Яна Картаева. По ее словам, это самый неблагоприятный вид ожирения как у мужчин, так и у женщин.

Абдоминальное ожирение является маркером накопления жира вокруг органов брюшной полости — висцерального жира. Висцеральное отложение жира ассоциировано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — предупредила гастроэнтеролог.

Кроме того, излишки жира в области живота могут быть признаком развития сахарного диабета, а также заболеваний органов ЖКТ, метаболически ассоциированной болезни печени, желчекаменной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Абдоминальное ожирение также может быть связано с проблемами в костно-суставной и репродуктивной системах, добавила врач.

Ранее врач диетолог-нутрициолог Лилия Стародубцева назвала первопричиной избыточного веса не нарушения пищевого поведения, а сбои в работе организма. По словам специалиста, причина ожирения всегда опережает само ожирение на несколько шагов.