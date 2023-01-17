Врач разоблачила миф о «полезном» сахаре Эндокринолог Садовская заявила об отсутствии «полезных» видов сахара

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Более или менее «полезных» видов сахара не существует, так как он сохраняет свои свойства вне зависимости от способа изготовления и в итоге так же превращается в обычную глюкозу, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Виктория Садовская. Врач объяснила, что для производства сахара используют сахарную свеклу и сахарный тростник, содержащие сахарозу, а это дисахарид, который распадается в кишечнике на фруктозу и глюкозу. Она также напомнила, что чем больше сладкого в рационе, тем больше калорий, а это ведет к набору жировой массы. Отказ от лакомств снизит нагрузку на поджелудочную железу: глюкоза будет «утилизироваться» лучше, а вкусы «природных» сахаров из фруктов и овощей станут ярче.

Разные виды сахара — рафинированный, тростниковый, в виде сиропов (кленового, из топинамбура и т. п.) — в итоге все равно превращаются в обычную глюкозу. Поэтому выделить наиболее «полезный» среди всех этих вариантов нельзя, так как сахар остается сахаром и сохраняет свои свойства, из чего бы его ни изготовили, — объяснила врач.

Исключение сладостей из рациона уменьшит и риск развития кариеса, отметила Садовская, напомнив, что зубные бактерии питаются именно глюкозой. Еще один плюс — уменьшаются отеки, поскольку лишнюю жидкость задерживает избыток быстрых углеводов, объяснила она.

В целом отказ от сахара снижает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, патологии суставов, некоторых видов рака и многих других болезней, заключила специалист.

Ранее диетолог Асият Хачирова рассказала, что экзотические виды сахара не имеют никаких преимуществ перед белым. По ее словам, диетологи различают природный и добавленный сахар, и потребление последнего следует ограничить, и не важно, о каком виде идет речь.