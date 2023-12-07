Врач рассказала, почему может меняться походка Ортопед Черемисова: на походку может повлиять образ жизни

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Походка может меняться из-за множества причин, в том числе из-за образа жизни, офисного кресла или положения, в котором человек привык спать, предупредила врач-ортопед Дарья Черемисова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что также на походку влияют ортопедические заболевания, мозоли и травмы.

На изменение походки влияют в том числе и неочевидные факторы. Так, на вашу походку будет влиять то, какой образ жизни вы ведете, какое у вас офисное кресло и даже то, как вы спите — от состояния позвоночника зависит правильность постановки стопы при каждом шаге, — пояснила врач.

Изменение походки могут быть связаны с неврологическими состояниями, набором веса, инфекциями, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Черемисова отметила, что чаще всего на наличие проблемы указывают сокращение или удлинение шага, ритма, симметричности. Чтобы определить, из-за чего изменилась постановка стопы, рекомендуется обратиться к врачу.

Врач-травматолог Андрей Литвиненко ранее рассказал, что зимняя обувь не должна быть скользкой или на большом каблуке. По его словам, правильная обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду, поэтому при выборе важно обратить внимание на подошву.