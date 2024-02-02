Врач рассказала, почему детям вредно спать с плюшевыми игрушками Врач Орлова: плюшевые игрушки могут привести к аллергическим реакциям

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Детям вредно спать с плюшевыми игрушками, это может привести к аллергической реакции, предупредила врач-дерматовенеролог Ольга Орлова. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что часто любимую игрушку берут с собой на улицу, где она собирает патогенные микроорганизмы, в том числе пылевых клещей.

Любимая игрушка часто сопровождает ребенка на улице, в поликлинике, падает на пол в магазине, в песочницу на детской площадке. Она собирает патогенные микроорганизмы, в том числе пылевого клеща. Сон в обнимку с плюшевым мишкой может привести к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам, — пояснила врач.

Кроме того, во время сна игрушка находится в непосредственной близости ко рту ребенка, если он ее обнимает. Это чревато ОРВИ, вирусом контагиозного моллюска и пиодермией. Плюшевые изделия нужно стирать и дезинфицировать, особенно после прогулок. Орлова добавила, что наполнители, красители и декоративные детали должны соответствовать стандартам качества.

Психолог Даниил Калошин ранее рассказал, что родителям следует покупать игрушки, которые соответствуют возрасту детей, чтобы уберечь ребенка от проглатывания мелких предметов. Так, не стоит приобретать годовалому ребенку конструктор с мелкими деталями.