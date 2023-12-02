Врач рассказала, от чего на самом деле болит горло Врач Тхорикова: зимой горло начинает болеть от снижения иммунитета

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Зимой горло может начинать болеть от снижения иммунитета, рассказала порталу informe.ru врач-терапевт Валерия Тхорикова. Она подчеркнула, что в холодное время года организм становится более уязвим перед инфекциями, и теплые шарфы от болезней не спасают. Врач заметила, что зимой люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где бывает много народу, — а значит, возрастает риск подхватить инфекцию.

Самая распространенная причина рецидивирующих болей в горле — обострение бактериальной, вирусной, реже грибковой хронической инфекции ротоглотки. И особое место в плане осложнений занимает стрептококк группы А, — сказала она.

Врач-диетолог Дженна Хоуп ранее заявила, что мужчины в сравнении с женщинами тяжелее переносят грипп. По ее словам, это связано с гормоном тестостероном. Он подавляет иммунную систему, поэтому заболевание протекает у них тяжелее, передает Daily Mail.

По этой же причине мужчины сильнее ощущают боль в горле и суставах, отметила эксперт. По словам врача, женская иммунная система является более выносливой тоже благодаря гормонам. Речь идет об эстрогене и прогестероне. Укрепить иммунитет у обоих полов способен полноценный сон и соблюдение режима дня, добавила она.

Профессор кафедры инфекционных болезней Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Татьяна Чеботарева ранее предупредила, что несерьезное отношение к клиническим проявлениям ОРЗ чревато развитием опасных осложнений. По ее словам, последствия могут быть вплоть до поражения нервной системы.