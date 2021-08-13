Врач рассказала об ухудшении качества жизни после COVID-19

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что спустя три-четыре месяца после перенесённого коронавируса качество жизни пациентов падает. Примерно треть теряет возможность ухаживать за собой, пишет РИА Новости.

Она отметила, что при лёгком течении коронавируса пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжёлом и тяжёлом — через три-шесть недель. При этом симптоматика всё равно может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев. Обычно постковидный синдром проходит спустя полгода, однако может и «задержаться».

При этом, как уточнила Омарова, не столь важно, в какой форме переболел человек. Даже после лёгкой формы заболевания могут развиться осложнения, поэтому, по её словам, реабилитация после болезни нужна всем пациентам без исключения.

Важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в лёгких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением лёгких и находившихся на ИВЛ, — сказала врач.

Ранее Омарова заявила, что для восстановления лёгких после перенесённого коронавируса рекомендуется петь русские народные протяжные песни. Их следует петь негромко, в удобной тональности.