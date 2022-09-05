Врач рассказала об опасных последствиях употребления ароматизированного чая Диетолог Соломатина: ароматизированный чай может спровоцировать аллергию

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Чрезмерное употребление ароматизированного чая может спровоцировать аллергическую реакцию, а также существенные повреждения в организме вплоть до онкологии, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, ароматизаторы, как и любая другая синтетика, в большом количестве опасны для организма, пишет «Москва 24».

В этом случае может быть как минимум аллергия, потому что это чужеродный продукт, организму придется потрудиться, чтобы его просто вывести. Все это пройдет через печень, почки, будет их нагружать, — отметила специалист.

По словам врача, нельзя точно заявить, что ароматизированный чай является причиной возникновения онкологи, так как речь идет о накопительном эффекте. Соломатина пояснила, что человек умирает умирает не от болезней, а фактически от того, что накопилась критическая масса повреждений.

Диетолог посоветовала употреблять чай только с натуральными добавками, например, с листочками каркаде, шиповником, смородиной, чабрецом, мятой, жасмином. Такой чай обогащен полезными веществами.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее заявил, что безалкогольные энергетические напитки могут негативно влиять на кровообращение в организме, а также способствовать развитию гастрита. Он также предупредил, что употребление энергетиков на голодный желудок приводит к выработке кислоты, которая разрушает слизистую.