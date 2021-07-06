Врач рассказала о запрете давать медицинский отвод от вакцинации
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:45, 06 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Московский врач-терапевт Елена Столповская заявила о недопустимости нарушения главного принципа медиков «не навреди». По её словам, запрет врачам в государственных поликлиниках давать медотводы от прививок от коронавируса является преступлением и нарочным причинением вреда здоровью, пишут «Новые известия».
Столповская рассказала, что разрешение выдавать медотводы получили всего пять поликлиник на всю столицу. Она также считает, что похожее распоряжение коснулось и частных клиник. Хотя по закону медотвод может выдать врач-терапевт вне зависимости от формы собственности медицинской организации, главное, чтобы в ней хранилась амбулаторная карта пациента.
Медицинский отвод придуман не просто так. И вводить на него запрет, а также ограничивать административными ресурсами возможность его получения — это преступление, — считает специалист.
Столповская рекомендует в случаях отказов выдать медотвод требовать с врача-терапевта справку об отказе, чтобы потом можно было привлечь к ответственности как конкретного медика, так и главного врача медучреждения.
Ранее глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко отметила, что в медицинском сообществе не существует случаев однозначных противопоказаний от вакцинирования.