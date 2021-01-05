Врач рассказала о вреде бесконтрольного приёма витаминов

https://static.news.ru/photo/a4b1f0fc-4fed-11eb-9fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Приём определённых видов витаминов в чрезмерных количествах может нанести вред здоровью, отмечает врач-эндокринолог Елена Жучкова.

Так, по её словам, слишком большое количество витамина D в организме может вызвать тошноту, проявляться в виде кожного зуда, может привести к повышению кальция в крови и его накоплению в мягких тканях и почках. В том числе переизбыток витамина D опасен для беременных — он может негативно отразиться на плоде, пишет «Прайм».

Слишком большие дозы витамина А также опасны для здоровья, сообщила медик. Его переизбыток может вызвать тошноту, выпадение волос, проблемы со зрением и даже привести к дисфункции отдельных органов. Более того, предупреждает эндокринолог, в больших количествах витамин А может повысить образование раковых опухолей у тех, кто злоупотребляет курением.

Гипервитаминоз Е тоже встречается, но не часто. Может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, чувство общей слабости, диплопию, головные боли. Передозировка витамина К, регулирующего процесс свёртывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии, — утверждает эксперт.

При этом водорастворимые витамины групп B и C менее опасны, так как вывести из организма их намного проще, а добиться серьёзной передозировки очень сложно, так как она должна превышать рекомендуемые дозы в десятки и сотни раз, чтобы вызвать негативные эффекты, уточнила Жучкова.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев посоветовал россиянам при потери вкуса и обоняния из-за COVID-19 не пытаться ернуть их при помощи сильно пахнущих или острых продуктов — спирта, аджики, горчицы или перца. Вопреки соблазну «пробить» вкус и обоняние острыми и сильно пахнущими продуктами стоит, напротив, исключить их из рациона, считает эксперт.