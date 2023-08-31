Врач рассказала о влиянии различных видов алкоголя на кожу Косметолог Ощепкова: злоупотребление пивом приводит к появлению акне

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Регулярное употребление спиртного отражается на здоровье кожи, причем разные типы напитков по-разному воздействуют на состояние лица, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры Виктория Ощепкова. Так, по ее словам, злоупотребление пивом грозит появлением акне.

Как пояснила медик, большое количество пива способствует повышению уровня инсулина в организме, что приводит к акне. Кроме того, содержащиеся в пиве гормоноподобные вещества увеличивают выработку в организме себума — кожного сала.

Умеренное употребление красного вина может оказать положительное влияние на здоровье сердца и кожи, продолжила специалист. Содержащиеся в напитке антиоксиданты борются с вредными свободными радикалами, замедляя процесс старения кожи. Однако, неумеренное употребление вина приведет к расширению сосудов, покраснению и раздражению кожи.

Наиболее негативное воздействие на кожу оказывают крепкие алкогольные напитки — водка, ром, виски и другие. Они расширяют капилляры, что приводит к отекам, покраснению и даже появлению на коже сосудистых «звездочек».

Вода, необходимая организму для нормального функционирования, также выводится из организма при употреблении крепких алкогольных напитков, что может вызвать сухость и ухудшение цвета кожи, — добавила эксперт.

По ее словам, осознанный и умеренный подход к употреблению алкоголя поможет минимизировать негативное воздействие на кожу. Однако злоупотребление ими может вызвать в покровах негативные изменения.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная предупредила об опасности распространенного заблуждения, что алкоголь может оказывать лечебный эффект при некоторых болезнях. По ее словам, в случае с ОРВИ спиртное никак не замедляет размножение вирусов и патогенной микрофлоры, а также усиливает отек слизистых.