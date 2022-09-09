Врач рассказала о влиянии энергетиков на развитие алкоголизма у детей Врач Фомичева: некоторые энергетики содержат спирт, не указанный в составе

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К возникновению алкоголизма у детей и подростков может привести в том числе и систематическое употребление энергетических напитков, считает директор новосибирского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева. По ее словам, которые передает «Сиб.фм», некоторые энергетики могут содержать в себе спирт, который не указывается в составе напитка.

Сейчас у молодежи появились мода и культ энергетических напитков, часть из которых содержит алкогольную составляющую, — сказала эксперт.

Фомичева отметила: в некоторых энергетиках могут содержаться порции спиртосодержащих веществ, при этом производители могут не указывать их в составе, что может стать причиной развития алкогольной зависимости у тех, кто регулярно употребляет энергетики. Специалист также добавила, что у таких людей вырабатывается толерантность к используемым в напитках психоактивным веществам, из-за чего им со временем становится необходимо всё большее количество напитков, что в итоге только усугубляет положение.

По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, в 2021 году официальный диагноз «Синдром алкогольной зависимости» поставили 11 пациентам, не достигшими 18 лет.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее заявил, что безалкогольные энергетические напитки могут негативно влиять на кровообращение в организме, а также способствовать развитию гастрита. Эксперт отметил, что энергетики сужают сосуды внутри желудочно-кишечного тракта и способствуют началу воспалительных процессов. Он также предупредил, что употребление энергетиков на голодный желудок приводит к выработке кислоты, которая разрушает слизистую ЖКТ.