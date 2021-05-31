Врач рассказала о смертельно опасных веснушках

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Кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра «Триактив» Наталия Гайдаш предупредила о смертельной опасности веснушек. По её словам, под их видом может скрываться онкологическое заболевание, пишет РИА Новости.

Специалист пояснила, что веснушки возникают от воздействия ультрафиолета на кожу у людей до 25 лет. Обычно скопления пигмента на коже проявляются в весенний период в зависимости от фототипа.

Первый фототип — это люди с очень светлой кожей, которая обязательно обгорает при любом контакте с ультрафиолетом, глаза у них светлые. Если волосы и кожа начинают темнеть, а глаза всё равно светлые, это второй фототип, — отметила Гайдаш.

Третий фототип определяется тёмной кожей и тёмными волосами, при этом глаза могут быть голубые или карие, добавила медик. Четвёртый фототип — ещё темнее, а пятый уже является негроидной расой. Чаще всего веснушки появляются именно у первых двух типов на местах, открытых для солнечных лучей.

Тем не менее онкодерматолог предупредила, что периодически появляются и более тёмные, крупные веснушки. Они называются лентиго. Как правило, эти образования на коже не требуют специального лечения и не доставляют неудобств, однако в запущенных случаях могут привести к агрессивной форме рака кожи.

Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жёстким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, — заключила специалист.

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