Врач рассказала о смертельно опасном для детей лекарстве от насморка Врач Марнова: лекарства с нафазолином могут привести к смерти ребенка

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Препараты с нафазолином в качестве действующего вещества могут привести к летальному исходу при лечении заложенности носа у детей, заявила «Газете.ru» врач-отоларинголог Светлана Марнова. Она пояснила, что средство может спровоцировать угнетение дыхательного центра и брадикардию — замедление частоты сердечных сокращений.

Ребенок при этом засыпает и не просыпается. Особенно опасна форма капель для носа: с ними легко получить передозировку. Гораздо безопаснее спреи для носа, так как каждое впрыскивание содержит одинаковую дозу активного вещества, — рассказала Марнова.

Она добавила, что из-за риска летального исхода препарат не применяют в США и некоторых других странах для лечения детей младше 12 лет. Вместе с тем лекарственные средства на основе нафазолина, как и другие сосудосуживающие, могут вызвать судороги, нарушение сердечного ритма, головную боль и привыкание. В последнем случае человек вынужден постоянно использовать препараты из-за затрудненного носового дыхания.

В качестве альтернативы сосудосуживающим препаратам Марнова привела гипертонические растворы с высоким содержанием соли. Они снимают отек слизистой в носу, облегчают дыхание и гораздо реже вызывают нежелательные реакции.

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