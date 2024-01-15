Врач рассказала о привычках в питании, которые вредят сердцу Врач Зубарева: употребление жареной пищи может негативно влиять на сердце

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление жареной пищи может негативно отразиться на работе сердца, предупредила врач-терапевт Наталья Зубарева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что привычка питаться таким образом повышает риски развития сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии. Кроме того, конечные продукты гликирования являются одним из факторов старения клеток.

Даже если жареные продукты оказываются на вашем столе всего несколько раз в неделю, это уже весьма опасно и ведет к риску развития сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии. Под воздействием высоких температур хрустящая зажаренная корочка становится настоящим ядом, который разрушает организм, — отметила врач.

На здоровье сердца негативно влияет дефицит овощей, фруктов и ягод. Они необходимы организму, чтобы снизить уровень холестерина и укрепить капиллярную стенку. Зубарева советует также отказаться от злоупотребления сахаром. Его переизбыток приводит к набору лишнего веса и повышает риски развития проблем с сердцем. Кроме того, опасно и употребление пищи с высоким содержанием соли. Это чревато повышением давления и появление сердечной недостаточности.

Сердце очень страдает от нехватки жидкости. Дефицит воды приводит к сгущению крови, сердечно-сосудистой системе становится трудно справляться с ее перекачиванием. Дополнительное давление на сердце и сосуды вызывает увеличение числа сердечных сокращений, — заключила врач.

Кондитер Олег Ильин ранее предупредил, что большое количество трансжиров в составе магазинных тортов может представлять серьезный вред для здоровья сердца и сосудов. Трансжиры обычно значатся на упаковке как «гидрогенизированные масла».