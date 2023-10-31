Врач рассказала о пользе тыквы в профилактике рака Эндокринолог Тананикина: тыква может использоваться для профилактики рака

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Тыкву можно применять в лечебных диетах, в том числе при профилактике онкологических заболеваний, рассказала в беседе с РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По ее словам, высокое содержание цинка в тыкве делает ее полезной также и для репродуктивной системы.

Тыкву применяют в программах лечебных диет для улучшения зрения, обмена веществ, при гипертонии, туберкулезе. Даже в профилактике онкологии тыква тоже может использоваться, — пояснила специалист.

Цинк, содержащийся в тыкве, способствует сперматогенезу у мужчин, а также облегчает проявления климакса у женщин, продолжила эндокринолог. Блюда из тыквы полезны и для профилактики бесплодия, а тыквенное масло применяется при различных воспалительных заболеваниях шейки матки.

Однако употребление тыквы, особенно в сыром виде, противопоказано при гастрите с пониженной кислотностью или заболеваниях кишечника, особенно в острой фазе, предупредила специалист.

Ранее нутрициолог Елена Башкирова назвала тыкву одним из продуктов, способствующих защите кожи от старения. По словам специалиста, содержащиеся в этом продукте каротиноиды положительно влияют на состояние кожи.