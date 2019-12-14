https://static.news.ru/photo/d279aeda-1f5b-11ea-8380-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буцкая Фото: tanya.butskaya/instagram.com

Врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала о новой разновидности «гламурных» родов.

Это приходит в Россию с Запада, где акушерство стало видом коммерческой деятельности. Если ты хочешь самостоятельно достать ребёнка из живота, чтобы твои руки были первыми, которые возьмут малыша, то во время кесарево сечения на женщину надеваются перчатки и дальше она сама руками достаёт ребёнка из живота и прикладывает себе к груди, — отметила Буцкая в эфире «Говорит Москва».

По её словам, такой вид кесарево сечения становится всё более популярным.

Как ранее писал NEWS.ru, заведующие отделениями, уволенные вместе с бывшей заведующей филиалом роддома при ГКБ им. Спасокукоцкого Мариной Сармосян, заявили о том, что их вынудили написать заявления об уходе. По имеющейся информации, в учреждении к роженицам применяли запрещённый в России метод Кристеллера — выдавливание ребенка локтем или предплечьем из живота матери.