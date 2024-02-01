Врач рассказала, о какой опасной проблеме может говорить потливость Врач Старокожева: потливость может быть признаком заболеваний сердца

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Чрезмерная потливость в сочетании с ощущением жара и болями в груди может свидетельствовать о серьезных проблемах с сердцем, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-кардиолог Анастасия Старокожева. По ее словам, неявными признаками болезней сердца могут быть боли в животе, челюсти, спине или руке.

Как пояснила врач, зачастую признаком сердечного приступа является боль, напоминающая расстройство желудка, ощущение жжения в желудке, иногда сопровождающееся вздутием, тошнотой и рвотой.

Это происходит в связи с тем, что область поражения располагается на нижней стенке мышцы сердца, находящейся близко к диафрагме, что и вызывает симптомы, схожие с расстройством пищеварения, — рассказала кардиолог.

Наиболее распространенным симптомом ишемической болезни сердца является боль в груди, проявляющаяся в виде тяжести или давящего чувства. При этом чаще всего боль возникает при физических нагрузках и проходит, когда они прекращаются. Также некоторые пациенты отмечают при сердечных приступах возникновение боли в челюсти или спине, в руках, ощущение удушья, отеки голеней.

К неявным признакам болезней, связанных с сердцем, специалист также отнесла постоянное чувство сильной усталости, нерегулярное сердцебиение, а также одышку, кашель и хрипы. При этих симптомах необходимо срочно обратиться к врачу, резюмировала Старокожева.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин назвал неочевидными симптомами инфаркта одышку, ощущение нехватки воздуха без связи с физической нагрузкой, учащенный пульс, а также тошноту, рвоту и потерю сознания. Медик отметил, что пациента также могут беспокоить боль в верхней части живота, появление холодного липкого пота и головокружение.